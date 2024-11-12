Александрия проведет спарринг с географическими соседями

" Александрия " одной из последних команд УПЛ возобновит тренировочный процесс во время паузы в чемпионате – команда вернется к тренировкам 14 ноября.

Уже 17 ноября подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с "Ингульцом".

Как известно, в расположении "горожан" отсутствуют Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины, а вратари Георгий Ермаков и Назар Макаренко находятся в расположении молодежной и юниорской сборной Украины соответственно.

На этой неделе планируют возобновить тренировки в общей группе Владислав Погорелый, Сергей Логинов, Никита Шевченко, Даниил Ващенко и легионер Джевани, которые не избежали повреждений.

В лазарете находится только Артем Шулянский, у которого проблемы с коленом, и он готовится к операции.

Напомним, что свой следующий календарный матч УПЛ "Александр ия" проведет 24 ноября с "Вересом".