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Александрия проведет спарринг с географическими соседями
Известно, как команда Ротаня заполнит паузу на матчи сборных
fco.com.ua
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Уже 17 ноября подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с "Ингульцом".
Как известно, в расположении "горожан" отсутствуют Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины, а вратари Георгий Ермаков и Назар Макаренко находятся в расположении молодежной и юниорской сборной Украины соответственно.
На этой неделе планируют возобновить тренировки в общей группе Владислав Погорелый, Сергей Логинов, Никита Шевченко, Даниил Ващенко и легионер Джевани, которые не избежали повреждений.
В лазарете находится только Артем Шулянский, у которого проблемы с коленом, и он готовится к операции.
Напомним, что свой следующий календарный матч УПЛ "Александр ия" проведет 24 ноября с "Вересом".
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