Опальным вингером Зари заинтересовался клуб Первой лиги

Экс-игрок "Динамо" Денис Антюх, который сейчас выступает за " Зарю ", может покинуть луганский клуб м продолжить карьеру в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Антюха от тренировок с первой командой и отправила в U-19 и проблема до сих пор не решена. Луганчане предложили вингеру новый контракт на улучшенных условиях, но снова игрок ответил отказом.

При этом сообщает, что футболистом заинтересовался клуб Первой лиги "Металлист 1925", который тренирует хорошо знакомый Антюху Патрик ван Леувен. В настоящее время харьковский клуб считается основным претендентом на подписание Антюха.

Напомним, что Антюх в текущем сезоне провел в футболке "Зари" десять матчей, на его счету пять ассистов.

Контракт Дениса с клубом заканчивается 30 июня 2025 года.