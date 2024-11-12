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Опальным вингером Зари заинтересовался клуб Первой лиги

Премьер-лига

Естественно, речь идет о Металлисте 1925 и Антюхе

Опальным вингером Зари заинтересовался клуб Первой лиги

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Денис Антюх, который сейчас выступает за "Зарю", может покинуть луганский клуб м продолжить карьеру в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Антюха от тренировок с первой командой и отправила в U-19 и проблема до сих пор не решена. Луганчане предложили вингеру новый контракт на улучшенных условиях, но снова игрок ответил отказом.

При этом сообщает, что футболистом заинтересовался клуб Первой лиги "Металлист 1925", который тренирует хорошо знакомый Антюху Патрик ван Леувен. В настоящее время харьковский клуб считается основным претендентом на подписание Антюха.

Напомним, что Антюх в текущем сезоне провел в футболке "Зари" десять матчей, на его счету пять ассистов.

Контракт Дениса с клубом заканчивается 30 июня 2025 года.

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Денис Антюх
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