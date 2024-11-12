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Защитник Шахтера и сборной Украины подписал контракт с футбольным агентством
Делами Ефим Конопли теперь будет заниматься агентство Wasserman
Фото: УАФ
25-летний правый защитник "Шахтера" и сборной Украины
Стороны объявили о начале сотрудничества в соцсетях.
Интересно, что Wasserman также представляет интересы украинского центрбека "Борнмута" Ильи Забарного.
Самым дорогостоящим игроком, который сотрудничает с Wasserman, является хавбек мадридского "Реала" Федерико Вальверде (130 млн евро).
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Напомним, что в текущем сезоне Ефим сыграл за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Контракт Конопли с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.
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