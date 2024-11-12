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Защитник Шахтера и сборной Украины подписал контракт с футбольным агентством

Премьер-лига
Обновлено

Делами Ефим Конопли теперь будет заниматься агентство Wasserman

Защитник Шахтера и сборной Украины подписал контракт с футбольным агентством

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25-летний правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля подписал контракт о сотрудничестве с футбольным агентством Wasserman.

Стороны объявили о начале сотрудничества в соцсетях.

Интересно, что Wasserman также представляет интересы украинского центрбека "Борнмута" Ильи Забарного.

Самым дорогостоящим игроком, который сотрудничает с Wasserman, является хавбек мадридского "Реала" Федерико Вальверде (130 млн евро).

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Напомним, что в текущем сезоне Ефим сыграл за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Контракт Конопли с "Шахтером" рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

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