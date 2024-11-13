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Полесье паузу в чемпионате заполнит матчем с другой командой УПЛ
Пока пауза в чемпионате, команды развлекаются как могут
Фото - ФК Полісся
Житомирское "
Готовясь к матчу 14-го тура с "Зарей", 17 ноября черкасская команда сыграет спарринг с "Левым Берегом".
Тренерский штаб не сможет рассчитывать в этом поединке на Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко, которые находятся в лагере сборной Украины, а также на Максима Мельниченко, вызванного к украинской молодежке.
Напомним, что на данный момент "Полесье" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.
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