Полесье паузу в чемпионате заполнит матчем с другой командой УПЛ

Житомирское " Полесье " 15 ноября возобновит тренировочный процесс во время международной паузы, вызванной матчами сборных.

Готовясь к матчу 14-го тура с "Зарей", 17 ноября черкасская команда сыграет спарринг с "Левым Берегом".

Тренерский штаб не сможет рассчитывать в этом поединке на Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко, которые находятся в лагере сборной Украины, а также на Максима Мельниченко, вызванного к украинской молодежке.

Напомним, что на данный момент "Полесье" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.