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Два игрока ЛНЗ получили вызовы в сборные на ноябрьские матчи

Премьер-лига

Легионеры черкасского клуба отправились в расположение своих сборных

Два игрока ЛНЗ получили вызовы в сборные на ноябрьские матчи

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитники Мухаррем Яшари и Матей Ангелов после матча 13-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:1) отправились в расположение своих сборных, сообщает клубная пресс-служба.

Косовар Яшари сможет помочь своей команде в матче против Румынии и Литвы в Лиге наций. Поединки состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

Матей вместе с молодежной сборной Северной Македонии сыграет спарринги против команды Косово U-21. Эти встречи пройдут 14 и 17 ноября.

К слову, ЛНЗ занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 пунктов.

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Косово Северная Македония U-21 ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари Матей Ангелов
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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