Два игрока ЛНЗ получили вызовы в сборные на ноябрьские матчи

Полузащитники Мухаррем Яшари и Матей Ангелов после матча 13-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:1) отправились в расположение своих сборных, сообщает клубная пресс-служба.

Косовар Яшари сможет помочь своей команде в матче против Румынии и Литвы в Лиге наций. Поединки состоятся 15 и 18 ноября соответственно.

Матей вместе с молодежной сборной Северной Македонии сыграет спарринги против команды Косово U-21. Эти встречи пройдут 14 и 17 ноября.

К слову, ЛНЗ занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 пунктов.