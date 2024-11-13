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Два игрока ЛНЗ получили вызовы в сборные на ноябрьские матчи
Легионеры черкасского клуба отправились в расположение своих сборных
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитники Мухаррем Яшари и Матей Ангелов после матча 13-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:1) отправились в расположение своих сборных, сообщает клубная пресс-служба.
Косовар Яшари сможет помочь своей команде в матче против Румынии и Литвы в Лиге наций. Поединки состоятся 15 и 18 ноября соответственно.
Матей вместе с молодежной сборной Северной Македонии сыграет спарринги против команды Косово U-21. Эти встречи пройдут 14 и 17 ноября.
К слову, ЛНЗ занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 пунктов.
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