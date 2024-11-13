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Кирилл Ковалец: Стандарты – козырь Александрии

Премьер-лига

Капитан горожан - об игре команды на стандартах

Кирилл Ковалец: Стандарты – козырь Александрии

Фото: ФК Олександрія

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Полузащитник и капитан "Александрии" Кирилл Ковалец высказался об игре команды на стандартах в этом сезоне.

"Я помню, еще после ЛНЗ, где мы тоже забили стандарт, хорошо разыграли, я сказал в интервью во флеш-зоне, что бывают равные матчи и большое напряжение в игре – и стандарт может решить результат.

Мы много над этим работаем, уделяем внимание. Мы относимся к стандартам на тренировках в первую очередь организованно и все это переносим на игру. Только пожелание, чтобы это продлилось до конца чемпионата.

Как видим, это, можно сказать, наш козырь. Но сейчас все это сложнее в игре, потому что нас уже разбирают соперники очень сильно", - сказал Ковалец.

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Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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