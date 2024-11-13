Кирилл Ковалец: Стандарты – козырь Александрии

Полузащитник и капитан "Александрии" Кирилл Ковалец высказался об игре команды на стандартах в этом сезоне.

"Я помню, еще после ЛНЗ, где мы тоже забили стандарт, хорошо разыграли, я сказал в интервью во флеш-зоне, что бывают равные матчи и большое напряжение в игре – и стандарт может решить результат.

Мы много над этим работаем, уделяем внимание. Мы относимся к стандартам на тренировках в первую очередь организованно и все это переносим на игру. Только пожелание, чтобы это продлилось до конца чемпионата.

Как видим, это, можно сказать, наш козырь. Но сейчас все это сложнее в игре, потому что нас уже разбирают соперники очень сильно", - сказал Ковалец.