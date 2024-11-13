Воспитанник Шахтера: Я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают

Воспитанник "Шахтера" Ростислав Русин вспомнил, с какими проблемами столкнулся в донецком клубе.

"Когда я находился в молодежке "Шахтера", то полтора года бегал по кругу из-за того, что не хотел переподписывать контракт с "горняками". Не мог никуда перейти, потому что за меня надо было заплатить большие деньги - 300 или 400 тысяч евро. Та же история, когда контракт уже завершен, но надо заплатить за воспитание игрока до 23 лет те же суммы. За молодого никому не известного игрока такие деньги платить клубы не готовы.

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар и все остальные из клуба хотели меня видеть у себя. Я полгода тренировался уже с "Олимпиком", но они никак не могли с "Шахтером" договориться. Моя стоимость - 10-15 тысяч евро, а "Шахтер" хотел 300-400 тысяч евро. В то время никто не хотел судиться с "Шахтером" и получилось так, что ни в "Олимпик", ни куда-то в Украину попасть я уже не мог. Вот и принял вариант в Латвии.