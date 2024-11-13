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Воспитанник Шахтера: Я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают

Премьер-лига

Футболист объяснил, почему не захотел продлевать контракт с клубом

Воспитанник Шахтера: Я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Воспитанник "Шахтера" Ростислав Русин вспомнил, с какими проблемами столкнулся в донецком клубе.

"Когда я находился в молодежке "Шахтера", то полтора года бегал по кругу из-за того, что не хотел переподписывать контракт с "горняками". Не мог никуда перейти, потому что за меня надо было заплатить большие деньги - 300 или 400 тысяч евро. Та же история, когда контракт уже завершен, но надо заплатить за воспитание игрока до 23 лет те же суммы. За молодого никому не известного игрока такие деньги платить клубы не готовы.

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар и все остальные из клуба хотели меня видеть у себя. Я полгода тренировался уже с "Олимпиком", но они никак не могли с "Шахтером" договориться. Моя стоимость - 10-15 тысяч евро, а "Шахтер" хотел 300-400 тысяч евро. В то время никто не хотел судиться с "Шахтером" и получилось так, что ни в "Олимпик", ни куда-то в Украину попасть я уже не мог. Вот и принял вариант в Латвии.

Новый контракт с "Шахтером" не подписывал, потому что у меня был один путь - ФК "Мариуполь". И это решали без учета мнения самого игрока. Хочешь или нет - должен ехать, потому что так сказал клуб.

А я не хотел быть в этой системе, когда тобой управляют и вместо тебя решают, что делать и куда ехать. Когда тобой управляют, то трудно. Потому что тебя могут запихнуть в команду, а ты там даже тренеру не нужен или наоборот - скажут, чтобы ты там постоянно играл. Разные бывают ситуации", - рассказал Русин.

Отметим, Русин сыграл 4 матча за юношескую команду "Шахтера", без результативных действий. Последним клубом полузащитника был "Металлист 1925", который он покинул этим летом.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
13.11.2024 в 12:16
Радянські методи керування плавно перетворилися на бандитські. Це не лише спорту стосується, і ще не одне покоління буде це вигрібати.
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Комментарии 2
JudgeDredd (Київ)
13.11.2024 в 12:16
Радянські методи керування плавно перетворилися на бандитські. Це не лише спорту стосується, і ще не одне покоління буде це вигрібати.
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oda1979 (Запорожье)
13.11.2024 в 10:50
Что это за борец с системой?
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