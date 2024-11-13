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Вернидуб вышел на второе место по количеству матчей во главе Кривбасса. Сколько осталось до вершины?

Премьер-лига

Опередил Максимова

Вернидуб вышел на второе место по количеству матчей во главе Кривбасса. Сколько осталось до вершины?

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Юрий Вернидуб стал вторым тренером по количеству проведенных матчей во главе "Кривбасса" во времена независимости Украины.

После поединка против "Колоса" (1:1) в 13 туре украинской Премьер-лиги 58-летний специалист опередил Юрия Максимова, возглавлявшего криворожцев в 2010-2012 годах. В то же время, на счету Вернидуба 78 игр: 72 в УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 4 – в еврокубках.

Абсолютным рекордсменом является Олег Таран, который за три пришествия в Кривом Роге провел 242 матча (217 - в высшем дивизионе, 21 - в Кубке Украины, 4 - в Кубке УЕФА).

ТОП-5 тренеров "Кривбасса" по количеству проведенных поединков с 1991 года:

  • 1. Олег Таран – 242
  • 2. Юрий Вернидуб – 78
  • 3. Юрий Максимов – 77
  • 4. Александр Косевич – 70
  • 5. Игорь Надеин – 47

"Кривбасс" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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