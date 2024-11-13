Вернидуб вышел на второе место по количеству матчей во главе Кривбасса. Сколько осталось до вершины?

Юрий Вернидуб стал вторым тренером по количеству проведенных матчей во главе "Кривбасса" во времена независимости Украины.

После поединка против "Колоса" (1:1) в 13 туре украинской Премьер-лиги 58-летний специалист опередил Юрия Максимова, возглавлявшего криворожцев в 2010-2012 годах. В то же время, на счету Вернидуба 78 игр: 72 в УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 4 – в еврокубках.

Абсолютным рекордсменом является Олег Таран, который за три пришествия в Кривом Роге провел 242 матча (217 - в высшем дивизионе, 21 - в Кубке Украины, 4 - в Кубке УЕФА).

ТОП-5 тренеров "Кривбасса" по количеству проведенных поединков с 1991 года:

1. Олег Таран – 242

2. Юрий Вернидуб – 78

3. Юрий Максимов – 77

4. Александр Косевич – 70

5. Игорь Надеин – 47

"Кривбасс" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков.