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Легионер Шахтера: Клуб предоставляет нам полную безопасность, но жить вдали от семьи в условиях войны сложно
Педриньо - о жизни в Украине во время войны с РФ
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Атакующий хавбек "Шахтера" Педриньо рассказал о жизни в Украине во время войны с Россией.
"Шахтер" предоставляет нам полную безопасность, но жить вдали от семьи в условиях войны сложно. Семья пытается понять, что мы от многого отказываемся сейчас, чтобы лучше себя чувствовать в будущем", – сказал Педриньо в интервью Correio Braziliense.
Отметим, что Педриньо стал игроком "Шахтера" в июле 2021 года, перейдя из португальской "Бенфики". В последние два года из-за российского вторжения он играл в аренде за "Атлетико Минейро". Этим летом он вернулся в расположение донецкого клуба.
В текущем сезоне бразилец провел 13 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Ранее Педриньо призвал президента Бразилии помочь закончить войну в Украине.
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