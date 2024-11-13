Легионер Шахтера: Клуб предоставляет нам полную безопасность, но жить вдали от семьи в условиях войны сложно

Атакующий хавбек "Шахтера" Педриньо рассказал о жизни в Украине во время войны с Россией.

"Шахтер" предоставляет нам полную безопасность, но жить вдали от семьи в условиях войны сложно. Семья пытается понять, что мы от многого отказываемся сейчас, чтобы лучше себя чувствовать в будущем", – сказал Педриньо в интервью Correio Braziliense.

Отметим, что Педриньо стал игроком "Шахтера" в июле 2021 года, перейдя из португальской "Бенфики". В последние два года из-за российского вторжения он играл в аренде за "Атлетико Минейро". Этим летом он вернулся в расположение донецкого клуба.

В текущем сезоне бразилец провел 13 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее Педриньо призвал президента Бразилии помочь закончить войну в Украине.