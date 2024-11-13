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Карпаты готовы провести два трансфера. Известно, какую сумму потратит клуб

Премьер-лига

Хотят выкупить контракты

Карпаты готовы провести два трансфера. Известно, какую сумму потратит клуб

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" настроены выкупить контракты двух арендованных бразильцев – Жана Педросо и Бруниньо. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников. Контракт 20-летнего центрального защитника принадлежит "Куритибе", которая выступает в бразильской Серии Б. А рассчитываться за 24-летнего атакующего полузащитника нужно с "Атлетико Минейро".

По информации нашего издания, подписание полноценных контрактов будет стоить "Карпатам" около 1,3 миллиона долларов.

Отметим, что Педросо принял участие в восьми матчах УПЛ, с 28-го сентября стал основным центральным защитником команды и принес своей команде победу во львовском дерби, когда "Карпаты" победили "Рух" со счетом 1:0.

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Бруниньо имеет похожую статистику – 7 матчей и 1 гол. Свой дебютный мяч в Украине бразилец забил в ворота "Оболони" (1:0).

Сейчас оба бразильца считаются одними из лучших приобретений в УПЛ прошлого трансферного окна.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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