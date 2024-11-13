Хавбек Руха: Карпаты распадались, и что было делать 16-летним футболистам? Ждать, пока в клубе наладятся дела?

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал о взаимоотношениях своего клуба с "Карпатами", в структуре которого он начинал заниматься футболом.

- Всегда была классная школа у "Карпат". Почему не инвестировали в инфраструктуру - задавал себе такой вопрос?

- Честно, не задавал, но, видимо, из-за того, что они были ориентированы на развитие собственных воспитанников. И если сравнить с "Рухом", то их основная идея - это развитие своих футболистов, их постепенная адаптация в первой команде и переход во взрослый футбол. А в "Карпатах" немножко другая ситуация.

- Сейчас много говорят: "украли детей" и так далее. Как ты на это смотришь?

- Нет, ну как украли? Просто команда распадалась. У нас по сути была такая патовая и безвыходная ситуация. Если тебе помогают - почему не принять эту помощь, развиваться дальше и идти к своей мечте?

- Если бы в свое время "Рух", условно, не стал на горизонте, то могло бы много из этого поколения из тех футболистов не быть?

- Могли бы, наверное, многие из них закончить с футболом.

- Но этот конфликт, который сейчас все равно есть между "Карпатами" и "Рухом" - многие упрекают "Рух" за это все. Есть доля правды или тебя удивляют такие разговоры?

- "Карпаты" просто гложет совесть из-за того, что они видят, что эта молодежь прогрессирует, перерастают постепенно в футболистов УПЛ, и поэтому, возможно, у них есть такие какие-то упреки, что это могли быть сейчас основные футболисты "Карпат". Но я не согласен с этим мнением, потому что, можно сказать, была безвыходная ситуация.

- Считают ли вас предателями в "Карпатах"? Какая вообще здесь история?

- Судя по разговорам, то такими немножко предателями нас считают. Я с этим не согласен, потому что если взять от того момента, когда "Карпаты" распадались, и до того момента, когда в них пришел новый спонсор и дела в команде наладились, то что делать 16-летним футболистам?

Ну, не футболистам несформированным, а детям, которые тренируются и хотят стать футболистами. Что, просто 3 года сидеть на месте, ждать, пока в клубе наладятся дела? Так себе..., - сказал Федор.