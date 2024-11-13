Маккаби Хайфа летом ждет основного кипера Александрии

"Маккаби" Хайфа ждет 22-летнего голкипера " Александрии " Георгия Ермакова по окончанию сезона.

На данный момент первый голкипер израильской команды Шариф Каюф немало ошибается и не получил вызов в сборную Израиля, хотя первый вратарь сборной травмирован.

Впрочем, в клубе не хотят искать нового вратаря зимой и будут заканчивать сезон с Каюфом в воротах. А летом 2025-го года рассчитывают на приход Ермакова, которого выкупили у Александрии летом 2024-го.

Интересно, захочет ли сам кипер переходить в израильский клуб после столь удачного сезона в составе "Александрии", хотя контракт уже подписан и правами на игрока уже владеет именно "Маккаби".

Напомним, что Ермаков в текущем сезоне провел за "Александрию" 13 матчей, в которых пропустил 8 голов и 7 поединков отстоял на ноль.

После 13 туров "Александрия" в турнирной таблице УПЛ делит с "Динамо" 1-2 место.