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Маккаби Хайфа летом ждет основного кипера Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Сейчас Георгий Ермаков играет в Александрии в аренде

Маккаби Хайфа летом ждет основного кипера Александрии

uaf.ua

Новина українською

"Маккаби" Хайфа ждет 22-летнего голкипера "Александрии" Георгия Ермакова по окончанию сезона.

На данный момент первый голкипер израильской команды Шариф Каюф немало ошибается и не получил вызов в сборную Израиля, хотя первый вратарь сборной травмирован.

Впрочем, в клубе не хотят искать нового вратаря зимой и будут заканчивать сезон с Каюфом в воротах. А летом 2025-го года рассчитывают на приход Ермакова, которого выкупили у Александрии летом 2024-го.

Интересно, захочет ли сам кипер переходить в израильский клуб после столь удачного сезона в составе "Александрии", хотя контракт уже подписан и правами на игрока уже владеет именно "Маккаби".

Напомним, что Ермаков в текущем сезоне провел за "Александрию" 13 матчей, в которых пропустил 8 голов и 7 поединков отстоял на ноль.

После 13 туров "Александрия" в турнирной таблице УПЛ делит с "Динамо" 1-2 место.

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ФК Александрия Георгий Ермаков
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Источник:
sport5
Опубликовал: Михаил Черныш
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