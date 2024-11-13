Пономарев – о игроках Руха из школы Карпат: Никто ни у кого ничего не крал

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев в эфире Ютуб-канала "Трендець" поделился мыслями о взаимоотношениях своего клуба с "Карпатами".

– Вряд ли бы эти футболисты сохранились, это логично. Но почему тогда претензия у "Карпат" к "Руху" и такая ненависть какая-то определенная? Из-за этой ситуации или это что-то другое играет?

– Нет, ну конечно, жаль терять то, что потом взяли и развили. Хочется получать, не прилагая никаких усилий. Но где бы сегодня были эти ребята?

– То есть, грубо говоря, у какого-то человека есть квартира, которая уже разваливалась, другой человек сделал там хороший ремонт, живет, и тот человек приходит и говорит: "Это моя квартира, отдавайте".

– Ну, так получается. Моя задача как тренера в то время была, чтобы те ребята играли в футбол, остались в футболе. Потому что когда я их 8 лет набирал в той же школе "Карпат", у меня всегда была мечта, чтобы ребята доросли до УПЛ – кто-то один, два футболиста. Но я тогда не думал, что будет такое большое количество. И сейчас, в 11-м классе, они просто пропали бы.

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Никто ни у кого ничего не крал. Тем более, опять же, я тех футболистов очень многих вел. 13-й год я работаю, а с кем-то уже 5-й год в "Рухе" U-19. Просто те ребята пропали бы, на сегодняшний день они не были бы ни в "Карпатах", ни в "Рухе" и, возможно, нигде бы не были.

– Вы могли пойти в другую какую-то команду, забрать этих детей? Или сразу был "Рух", и было понимание, что нужно будет идти в "Рух", когда "Карпаты" исчезали?

– Когда начали исчезать "Карпаты", конечно, что была ситуация, я вам говорю объективно, так как оно есть: сегодня бы не было Федора. Не было бы его, потому что он в это время имел определенные проблемы со здоровьем – его бы ни один клуб не взял.