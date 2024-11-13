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Федор: Рух где-то равняется на Аталанту

Премьер-лига

Хотя это и энергозатратный футбол

Федор: Рух где-то равняется на Аталанту

Фото: ФК Рух

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Хавбек "Руха" Олег Федор рссказал, на кого в европейском футболе старается равняться львовская команда.

"Мы где-то равняемся на "Аталанту". Они в современном футболе играют в похожем стиле, и, как видим, это принесло очень хорошие результаты, они выиграли Лигу Европы, в финале победили "Байер", который выиграл Кубок и чемпионат Германии.

На самом деле немножко тяжело – такой энергозатратный футбол, очень интенсивный, динамичный. И, возможно, с этим стилем игры немножко тяжелеее показывать свои хорошие качества.

Но на самом деле, если адаптироваться к этому и несмотря на такую ​​игру искать себя на поле, какие-то моменты, чтобы проявить свои сильные качества – будем очень ценными футболистами", – сказал Федор.

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Аталанта (Бергамо) Рух (Львов) Олег Федор
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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