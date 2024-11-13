  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Кривбасса: Бронза, еврокубки... Этот период жизни я запомню навсегда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Кривбасса: Бронза, еврокубки... Этот период жизни я запомню навсегда

Премьер-лига
Обновлено

Юрий Вакулко - о запоминающихся моментах в Кривбассе

Капитан Кривбасса: Бронза, еврокубки... Этот период жизни я запомню навсегда

Фото - ФК Кривбас

Новина українською

27-летний хавбек "Кривбасса" Юрий Вакулко ответил на несколько разносторонних вопросов клубной пресс-службы.

– Ты в "Кривбассе" уже больше года, провел более трех десятков матчей, выводишь команду на поле с капитанской повязкой. Стала ли команда для тебя родной за это время?

– Да, конечно. У нас отличный коллектив, поэтому каждый новый игрок, который попадает в команду, быстро адаптируется. Это был очень насыщенный год: столько всего произошло – бронза, еврокубки, много ярких матчей и эмоций. Этот период жизни я запомню навсегда.

– Какой момент в команде за этот год был для тебя самым памятным, самым эмоциональным?

– Наверное, это празднование бронзы после последней игры на поле вместе с нашими фанатами и игра с "Бетисом" на выезде в Лиге конференций. Невероятный стадион и атмосфера!

– Ты играешь под номером 22. Почему именно этот номер? Возможно, он связан с какой-то историей?

– 22 – это день рождения моего сына и моей жены. Они – моя сила, поддержка и мотивация.

– Мы знаем, что у тебя растет маленький сын. Приведешь ли его в Академию "Кривбасса" в будущем?

– Я хотел бы, чтобы сын сам выбрал, чем хочет заниматься. Пока мяч не на первом месте, но посмотрим, как будет дальше (улыбается).

– Если бы твоя футбольная карьера была синглом, какой трек ты бы выбрал?

– Если бы моя карьера была синглом, то это была бы песня Imagine Dragons – "My Life". Я был на их концерте, и эта песня мне очень понравилась. Всем рекомендую!

По теме
yellow-arrow
Федор: Рух где-то равняется на Аталанту
yellow-arrow
Пономарев – о игроках Руха из школы Карпат: Никто ни у кого ничего не крал
yellow-arrow
Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости