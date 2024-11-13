Капитан Кривбасса: Бронза, еврокубки... Этот период жизни я запомню навсегда

27-летний хавбек "Кривбасса" Юрий Вакулко ответил на несколько разносторонних вопросов клубной пресс-службы.

– Ты в " Кривбассе " уже больше года, провел более трех десятков матчей, выводишь команду на поле с капитанской повязкой. Стала ли команда для тебя родной за это время?

– Да, конечно. У нас отличный коллектив, поэтому каждый новый игрок, который попадает в команду, быстро адаптируется. Это был очень насыщенный год: столько всего произошло – бронза, еврокубки, много ярких матчей и эмоций. Этот период жизни я запомню навсегда.

– Какой момент в команде за этот год был для тебя самым памятным, самым эмоциональным?

– Наверное, это празднование бронзы после последней игры на поле вместе с нашими фанатами и игра с "Бетисом" на выезде в Лиге конференций. Невероятный стадион и атмосфера!

– Ты играешь под номером 22. Почему именно этот номер? Возможно, он связан с какой-то историей?

– 22 – это день рождения моего сына и моей жены. Они – моя сила, поддержка и мотивация.

– Мы знаем, что у тебя растет маленький сын. Приведешь ли его в Академию "Кривбасса" в будущем?

– Я хотел бы, чтобы сын сам выбрал, чем хочет заниматься. Пока мяч не на первом месте, но посмотрим, как будет дальше (улыбается).

– Если бы твоя футбольная карьера была синглом, какой трек ты бы выбрал?

– Если бы моя карьера была синглом, то это была бы песня Imagine Dragons – "My Life". Я был на их концерте, и эта песня мне очень понравилась. Всем рекомендую!