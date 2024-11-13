Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Кривбасса: Бронза, еврокубки... Этот период жизни я запомню навсегда
Юрий Вакулко - о запоминающихся моментах в Кривбассе
Фото - ФК Кривбас
27-летний хавбек "Кривбасса" Юрий Вакулко ответил на несколько разносторонних вопросов клубной пресс-службы.
– Ты в "
– Да, конечно. У нас отличный коллектив, поэтому каждый новый игрок, который попадает в команду, быстро адаптируется. Это был очень насыщенный год: столько всего произошло – бронза, еврокубки, много ярких матчей и эмоций. Этот период жизни я запомню навсегда.
– Какой момент в команде за этот год был для тебя самым памятным, самым эмоциональным?
– Наверное, это празднование бронзы после последней игры на поле вместе с нашими фанатами и игра с "Бетисом" на выезде в Лиге конференций. Невероятный стадион и атмосфера!
– Ты играешь под номером 22. Почему именно этот номер? Возможно, он связан с какой-то историей?
– 22 – это день рождения моего сына и моей жены. Они – моя сила, поддержка и мотивация.
– Мы знаем, что у тебя растет маленький сын. Приведешь ли его в Академию "Кривбасса" в будущем?
– Я хотел бы, чтобы сын сам выбрал, чем хочет заниматься. Пока мяч не на первом месте, но посмотрим, как будет дальше (улыбается).
– Если бы твоя футбольная карьера была синглом, какой трек ты бы выбрал?
– Если бы моя карьера была синглом, то это была бы песня Imagine Dragons – "My Life". Я был на их концерте, и эта песня мне очень понравилась. Всем рекомендую!
Популярное сейчас
- Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины
- Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Судейский эксперт – о пенальти, переломившем матч в пользу Шахтера: Арбитр купился на трюк
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью