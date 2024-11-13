Пономарев: Рух и сегодня готов отпустить футболиста, но он должен быть готов играть в Европе

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев высказался о том, когда львовский клуб будет продавать своих молодых игроков в Европу.

"Мы готовы и сегодня отпустить футболиста, но он должен быть готов к выступлениям в Европе. Нашим игрокам еще нужно подтягивать многие качества для Европы. Плюс быт и знание языка.

В Европе заиграли те, кто уже был готов – например, Довбик, Шевченко, Ярмоленко, Цыганков. А из совсем молодых, возможно, только Забарный. Еще Миколенко, но он не был совсем молодым.

Зинченко также добился успеха, когда уже был сформированным игроком", – сказал Пономарев.