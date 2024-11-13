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Пономарев: Возможно, Федор даже более креативный футболист, чем Шапаренко и Судаков
Главный тренер Руха расхвалил своего игрока
Фото: Рух
Главный тренер "
– Два самых дорогих футболиста в УПЛ с украинским паспортом – Судаков и Шапаренко – играют на позиции Федора, "восьмерки". У него есть что-то похожее на них?
– Что-то есть, но я считаю, что если брать креативность, то, может, Федор и более креативный футболист, по моему мнению.
Очень тяжело их сравнивать сегодня, но я считаю, что Олегу есть в чем прибавлять, в чем прогрессировать, над чем работать. И он может даже быть более сильным футболистом.
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