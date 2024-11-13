Пономарев: Возможно, Федор даже более креативный футболист, чем Шапаренко и Судаков

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев рассказал о потенциале полузащитника львовской команды Олега Федора.

– Два самых дорогих футболиста в УПЛ с украинским паспортом – Судаков и Шапаренко – играют на позиции Федора, "восьмерки". У него есть что-то похожее на них?

– Что-то есть, но я считаю, что если брать креативность, то, может, Федор и более креативный футболист, по моему мнению.

Очень тяжело их сравнивать сегодня, но я считаю, что Олегу есть в чем прибавлять, в чем прогрессировать, над чем работать. И он может даже быть более сильным футболистом.