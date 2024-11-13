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Пономарев: Возможно, Федор даже более креативный футболист, чем Шапаренко и Судаков

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер Руха расхвалил своего игрока

Пономарев: Возможно, Федор даже более креативный футболист, чем Шапаренко и Судаков

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о потенциале полузащитника львовской команды Олега Федора.

– Два самых дорогих футболиста в УПЛ с украинским паспортом – Судаков и Шапаренко – играют на позиции Федора, "восьмерки". У него есть что-то похожее на них?

– Что-то есть, но я считаю, что если брать креативность, то, может, Федор и более креативный футболист, по моему мнению.

Очень тяжело их сравнивать сегодня, но я считаю, что Олегу есть в чем прибавлять, в чем прогрессировать, над чем работать. И он может даже быть более сильным футболистом.

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Рух (Львов) Николай Шапаренко Георгий Судаков Виталий Пономарев Олег Федор
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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