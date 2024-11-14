Пономарев: В Карпатах всегда кричали - будем наших игроков развивать. 18 лет прошло – покупали других

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев сравнил философию и подход к развитию своего клуба и "Карпат".

"Если сегодня сравнить "Карпаты" и "Рух", то в "Рухе" сегодня играют 95% ребят из западных регионов. В "Карпатах", если не ошибаюсь, вообще 2 или 3 человека являются воспитанниками львовского футбола. У каждого свой путь.

Я в каком-то интервью говорил, что мы сейчас очень говорим о воспитанниках. Но ведь я работал в школе "Карпат", я очень благодарен клубу "Карпаты" за возможность работать с детьми. Я работал в школе "Карпат" с 12-го года. Всегда были хорошие поколения футболистов. Всегда кричали: "Мы будем наших футболистов развивать". Приходило время, 18 лет – покупали других футболистов, легионеров. Были 96-го, 97-го – прекрасные футболисты. Швед тогда заиграл, Гуцуляк, Кравец. Некоторые вообще не получили своего шанса. 2000, 2001, 2002 – тоже прекрасные годы. Тогда, правда, "Карпаты" разлетались. Тоже никто не получил своего шанса.

В "Рухе" никто никого не покупал. Был риск, но мы доверили играть этим футболистам и они в прошлом году заняли 6-е место. С легионерами боролись за вылет. Неужели не лучше своим ребятам дать шанс? В прошлом году мы завершили чемпионат украинцами. Заняли 6-е место. В позапрошлом году у нас были легионеры. Мы едва остались в УПЛ", – сказал Пономарев.