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Коноплянка - о своей ситуации в Шахтере: Если тренер сказал, что будет играть молодой, то даже Роналду в МЮ ничего не смог с этим поделать

Премьер-лига

Вингер рассказал, почему он все-таки ушел из Шахтера

Коноплянка - о своей ситуации в Шахтере: Если тренер сказал, что будет играть молодой, то даже Роналду в МЮ ничего не смог с этим поделать

Новина українською

Экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему он все- таки решил в свое время покинуть "Шахтер".

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"Как вы видите, чтобы я остался? Клуб платит за игрока деньги, а он не играет. В команде говорят, что ты им уже не нужен. Я еще такой упрямый, что стою и доказываю: "Нет, нужен". Вы спросили, как я понял, что нужно уходить? Здесь не я должен ответить на него, а тренер. Понимаете кто принимал решения? Не я.

Именно поэтому нужны игрокам представители, которые могут влезть и сказать: "Так, стоп, я здесь разруливаю ситуацию. Не нравится ли вам игрок? Тогда не нужно говорить на всю команду, что он такой и такой, и вообще вам не нужно". Профессионально все нужно делать.

Говорят агенту, что игрок нам не нужен. Я не буду даже спрашивать почему. Много вариантов: нетехничный, плохо играет, много зарабатывает, конкуренты лучше. Много вариантов.

Возвращаясь к вопросу об обиде на Де Дзерби. Не могу сказать, что она велика. Обижало то, что он хотел при всех на поле меня спровоцировать, чтобы свидетели были. Якобы я что-то сделал непрофессионально. Вот это мне не понравилось.

А так все понимаю, как профессионал. Если тренер приходит и он не хочет какого-нибудь футболиста, то ничего нельзя с этим поделать. Разве в каждой игре забивать по три мяча. Но за 20 минут с "Монако" на выезде, когда давили так, что глаза вылезали всем… Трудно три забить.

Поэтому нужно идти в клуб, где тебя ждут и тренер знает, на что ты способен. Даже Криштиану в "Манчестер Юнайтед" и ситуация с Тен Хагом. Если он сказал, что будет играть молодой, то даже Роналду ничего не смог с этим поделать", - сказал Коноплянка.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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