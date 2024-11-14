"Он на тренировках еще тот Неймар". Хавбек Руха - о своем одноклубнике

Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мнением о своем партнере по команде Богдана Слюбика.

"Он на самом деле не такой уж бойцюган, каким кажется. Что только забрать и выбить мяч может. Он на тренировках еще тот Неймар.

Думаю, если бы его поставили в нападение, то он был бы открытием УПЛ", – сказал Федор интервью YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".