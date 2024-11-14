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"Он на тренировках еще тот Неймар". Хавбек Руха - о своем одноклубнике
Олег Федор охарактеризовал своего одноклубника
ФК "Рух" / Автор невідомий
Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мнением о своем партнере по команде Богдана Слюбика.
"Он на самом деле не такой уж бойцюган, каким кажется. Что только забрать и выбить мяч может. Он на тренировках еще тот Неймар.
Думаю, если бы его поставили в нападение, то он был бы открытием УПЛ", – сказал Федор интервью YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".
Слюбик в начале сезона получил травму. В его активе всего 1 матч.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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