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"Он на тренировках еще тот Неймар". Хавбек Руха - о своем одноклубнике

Премьер-лига

Олег Федор охарактеризовал своего одноклубника

"Он на тренировках еще тот Неймар". Хавбек Руха - о своем одноклубнике

ФК "Рух" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мнением о своем партнере по команде Богдана Слюбика.

"Он на самом деле не такой уж бойцюган, каким кажется. Что только забрать и выбить мяч может. Он на тренировках еще тот Неймар.

Думаю, если бы его поставили в нападение, то он был бы открытием УПЛ", – сказал Федор интервью YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".

Слюбик в начале сезона получил травму. В его активе всего 1 матч.

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Рух (Львов) Богдан Слюбик Олег Федор
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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