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Президент и спортдир Вереса приняли участие в TransferRoom Summit в Турции
Международный форум проходил в Стамбуле
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин и спортивный директор Юрий Габовда приняли участие в TransferRoom Summit в Турции, сообщает клубная пресс-служба.
Международный форум, который проходил в Стамбуле в течение 11-го и 12-го ноября - объединил представителей более трехсот футбольных клубов со всего мира.
Главная цель мероприятия - налаживание прямой коммуникации между футбольными клубами из разных стран и континентов в вопросах трансферных процессов и спортивного сотрудничества.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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