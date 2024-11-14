Президент и спортдир Вереса приняли участие в TransferRoom Summit в Турции

Президент "Вереса" Иван Надеин и спортивный директор Юрий Габовда приняли участие в TransferRoom Summit в Турции, сообщает клубная пресс-служба.

Международный форум, который проходил в Стамбуле в течение 11-го и 12-го ноября - объединил представителей более трехсот футбольных клубов со всего мира.

Главная цель мероприятия - налаживание прямой коммуникации между футбольными клубами из разных стран и континентов в вопросах трансферных процессов и спортивного сотрудничества.