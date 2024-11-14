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Азербайджанская федерация продолжает попытки натурализовать игрока Руха

Премьер-лига

Он является основным футболистом сборной Украины U-17

Азербайджанская федерация продолжает попытки натурализовать игрока Руха

Фото: ФК Рух

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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) продолжает попытки натурализовать полузащитника юношеской сборной Украины по футболу U-17 Ролана Мустафаева, сообщает Azerisport.

По данным источника, АФФА уже провела переговоры с самим Мустафаевым, вопрос остается открытым. Хавбек является основным футболистом юношеской сборной Украины, и УАФ не собирается отпускать его. Однако азербайджанская ассоциация продолжает искать пути решений.

Ролан - воспитанник "Руха" и выступает за юношескую команду U-19. Он также является младшим братом полузащитника "Полесья" Эмиля Мустафаева, который уже играет за сборную Азербайджана (5 матчей провел).

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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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