Ворскла может подписать воспитанника Шахтера - Источник

"Ворскла" может подписать 19-летнего полузащитника Даниила Скляренко, сообщает Sport Arena.

Хавбек с 2018 по 2022 год находился в системе "Шахтера", выступая за юношеские команды начиная от U-14 и заканчивая U-17.

Далее он играл за команды U-19 чешской "Карвины" и португальской "Алверки". С июля этого года полузащитник пребывает в статусе свободного агента.

"Ворскла" в прошлом туре УПЛ одержала первую победу после возвращения Юрия Максимова на тренерский мостик команды. Полтавчане минимально обыграли "Черноморец" (1:0).