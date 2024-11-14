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Ворскла может подписать воспитанника Шахтера - Источник
Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" может подписать 19-летнего полузащитника Даниила Скляренко, сообщает Sport Arena.
Хавбек с 2018 по 2022 год находился в системе "Шахтера", выступая за юношеские команды начиная от U-14 и заканчивая U-17.
Далее он играл за команды U-19 чешской "Карвины" и португальской "Алверки". С июля этого года полузащитник пребывает в статусе свободного агента.
"Ворскла" в прошлом туре УПЛ одержала первую победу после возвращения Юрия Максимова на тренерский мостик команды. Полтавчане минимально обыграли "Черноморец" (1:0).
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