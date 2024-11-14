"В Украине много хорошего" - Кампос рассказал о переходе в Александрию

Центральный защитник "Александрии" Мигель Кампос рассказал о своём переходе в клуб.

По словам Кампоса он сомневался в выборе украинского клуба. Но когда он увидел, что футбол в Украине существует и играют легионеры – он принял решение.

"Конечно, у меня были некоторые сомнения. Но я подумал: чтобы футбол работал, все не может быть так уж плохо. Я увидел, что здесь играет много иностранцев, попытался понять реальность, и меня заверили, что город моего клуба никогда не подвергался нападениям. Город маленький, с другой стороны интереса мало", - сказал Кампос.

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По словам защитника, в "Рудеше", откуда футболист перешёл в "Александрию", не было перспектив. К тому же, предложение украинского клуба было выгодным.

"На тот момент Рудеш находился на последнем месте в хорватской лиге, не имея реальных перспектив на улучшение, да и в финансовом отношении предложение было очень хорошим. Я не жалею об этом. В Украине много хорошего. Если бы я не оказался в ситуации войны, у меня не было бы проблем сделать здесь карьеру. Они очень быстро интегрировали меня в команду, чтобы я стал одним из них. Киев – город по образу Лиссабона, мегаполисный, современный. Мой город более отсталый. Это самое худшее. Но люди очень дружелюбные, очень гостеприимные. Я очень счастлив здесь", - сказал Кампос.

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Кампос стал игроком "Александрии" зимой 2024 года. Трансфер из "Рудеша" обошёлся в 100 тысяч евро.

В этом сезоне Кампос сыграл в 12 играх во всех турнирах и забил 4 гола. В последнем матче против "Карпат" защитник отметился хет-триком.