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Федор: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом
Игрок "Руха" откровенно оценил уровень отечественного первенства
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал, что перед возможным трансфером в иностранный клуб хотел бы попробовать сыграть в еврокубках.
"На самом деле хотелось бы для начала попробовать себя в еврокубках, но уже на взрослом уровне против иностранных команд. Чтобы попробовать свои силы, а не чтобы тебя покупали, ты ехал туда...
Просто в сравнении с европейскими, я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом. Если ты выглядишь здорово, то не факт, что ты будешь так же выглядеть в той команде", - сказал Федор в интервью YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".
В этом сезоне Федор провел 13 матчей за "Рух", без результативных действий.
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