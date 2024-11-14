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Федор: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом

Премьер-лига

Игрок "Руха" откровенно оценил уровень отечественного первенства

Федор: Я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал, что перед возможным трансфером в иностранный клуб хотел бы попробовать сыграть в еврокубках.

"На самом деле хотелось бы для начала попробовать себя в еврокубках, но уже на взрослом уровне против иностранных команд. Чтобы попробовать свои силы, а не чтобы тебя покупали, ты ехал туда...

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Просто в сравнении с европейскими, я бы не назвал УПЛ очень сильным чемпионатом. Если ты выглядишь здорово, то не факт, что ты будешь так же выглядеть в той команде", - сказал Федор в интервью YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".

В этом сезоне Федор провел 13 матчей за "Рух", без результативных действий.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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