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"Карпаты просто грызет совесть, что они прогрессируют", - Федор рассказал, как и почему молодежь Карпат перебралась в Рух
До сих пор на эту тему ломаются копья
fcrukh.com
Полузащитник "
"Нет, ну как украли? Просто команда распадалась. У нас, по сути, была такая патовая и безысходная ситуация. Если тебе помогают – почему не принять эту помощь, развиваться дальше и идти к своей мечте?
Многие из тех игроков могли закончить с футболом, если бы не перешли в "Рух".
"Карпаты" просто грызет совесть из-за того, что они видят, что эта молодежь прогрессирует, перерастают постепенно в футболистов УПЛ, и поэтому, возможно, у них есть такие упреки, что это могли быть сейчас основные футболисты "Карпат". Но я не соглашаюсь с этим мнением, потому что, можно сказать, была безвыходная ситуация.
Судя по разговорам, такими немножко предателями нас считают. Я с этим не согласен, потому что если взять с того момента, когда "Карпаты" распадались и до того момента, когда к ним пришел новый спонсор и дела в команде наладились, то что делать 16-летним футболистам?
Ну, не несформированным футболистам, а детям, которые тренируются и хотят стать футболистами. Что, просто 3 года сидеть на месте, ждать, пока в клубе наладятся дела? Такое себе", – сказал Федор.
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