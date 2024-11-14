"Карпаты просто грызет совесть, что они прогрессируют", - Федор рассказал, как и почему молодежь Карпат перебралась в Рух

Полузащитник " Руха " Олег Федор рассказал о том, на каких условиях происходил уход целой группы футболистов из академии "Карпат" в стан "желто-черных".

"Нет, ну как украли? Просто команда распадалась. У нас, по сути, была такая патовая и безысходная ситуация. Если тебе помогают – почему не принять эту помощь, развиваться дальше и идти к своей мечте?

Многие из тех игроков могли закончить с футболом, если бы не перешли в "Рух".

"Карпаты" просто грызет совесть из-за того, что они видят, что эта молодежь прогрессирует, перерастают постепенно в футболистов УПЛ, и поэтому, возможно, у них есть такие упреки, что это могли быть сейчас основные футболисты "Карпат". Но я не соглашаюсь с этим мнением, потому что, можно сказать, была безвыходная ситуация.

Судя по разговорам, такими немножко предателями нас считают. Я с этим не согласен, потому что если взять с того момента, когда "Карпаты" распадались и до того момента, когда к ним пришел новый спонсор и дела в команде наладились, то что делать 16-летним футболистам?

Ну, не несформированным футболистам, а детям, которые тренируются и хотят стать футболистами. Что, просто 3 года сидеть на месте, ждать, пока в клубе наладятся дела? Такое себе", – сказал Федор.