Динамо 12 матчей УПЛ подряд сыграет в Киеве и Киевской области

" Динамо " в текущем сезоне УПЛ 12 матчей подряд сыграет в Киеве и Киевской области.

Так, матчи с 4-го по 18-й тур чемпионата "Динамо" проведет (провело) на стадионах в Киеве и Киевской области.

Из этих 15 игр 11 являются домашними для "Динамо". Остальные 4 матча это встречи: с "Зарей" (2:0), которая проводит номинально домашние матчи на стадионе "Динамо" в Киеве, а также с "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" (5:1) и "Колосом".

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Отметим, что матч 1-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо", который был перенесен на более поздний срок, будет сыгран 4 декабря между матчами 15-го и 16-го туров УПЛ.