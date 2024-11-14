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Динамо 12 матчей УПЛ подряд сыграет в Киеве и Киевской области

Премьер-лига
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Динамо 12 матчей УПЛ подряд сыграет в Киеве и Киевской области

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" в текущем сезоне УПЛ 12 матчей подряд сыграет в Киеве и Киевской области.

Так, матчи с 4-го по 18-й тур чемпионата "Динамо" проведет (провело) на стадионах в Киеве и Киевской области.

Из этих 15 игр 11 являются домашними для "Динамо". Остальные 4 матча это встречи: с "Зарей" (2:0), которая проводит номинально домашние матчи на стадионе "Динамо" в Киеве, а также с "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" (5:1) и "Колосом".

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Отметим, что матч 1-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо", который был перенесен на более поздний срок, будет сыгран 4 декабря между матчами 15-го и 16-го туров УПЛ.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
14.11.2024 в 20:02
Для чого ця провокація?
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0
0
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Комментарии 8
CVK1993 (Рівне)
14.11.2024 в 20:02
Для чого ця провокація?
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
14.11.2024 в 19:50
Суркісня шубна
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
14.11.2024 в 19:25
Гарний вкид
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0
3
tekutiev (донецк,Украина)
14.11.2024 в 19:30
а что не так?тепличные условия для дырки
Ответить
2
1
fanatSD (донецк)
14.11.2024 в 19:38
расскажи лучше почему тымчик из динамо покинул лагерь сборной?очень "травмирован"может вместе с буяльским и остальными спокойно готовится к матчу с черноморцем.главное -первое место для ......динамо.любой ценой
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1
0
Море23 (Одесса)
14.11.2024 в 19:17
Это он которые больше всех жалуются про переезды и не равные условия и усталость
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2
4
LEVgcUqs (Чернігів)
14.11.2024 в 19:19
Там же де грає шахтер із Донецьку
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2
3
tekutiev (донецк,Украина)
14.11.2024 в 19:29
тебе какое дело подстилка дырявая
 
2
1

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