Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо 12 матчей УПЛ подряд сыграет в Киеве и Киевской области
Такой вот календарь
Фото: ФК Динамо Київ
"
Так, матчи с 4-го по 18-й тур чемпионата "Динамо" проведет (провело) на стадионах в Киеве и Киевской области.
Из этих 15 игр 11 являются домашними для "Динамо". Остальные 4 матча это встречи: с "Зарей" (2:0), которая проводит номинально домашние матчи на стадионе "Динамо" в Киеве, а также с "Левым Берегом" (3:0), "Оболонью" (5:1) и "Колосом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что матч 1-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо", который был перенесен на более поздний срок, будет сыгран 4 декабря между матчами 15-го и 16-го туров УПЛ.
Популярное сейчас
- Российский десант прорвался в Купянск, его встретили ВСУ - глава МВА
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Комментарии 8