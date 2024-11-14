Бразильский вингер Вереса заинтересовал ряд клубов УПЛ

Вингер Луан Кампос, который играет за " Верес " на правах аренды, заинтересовал ряд неназванных клубов УПЛ.

Исходя из этого интереса, "Верес" рассчитывает провернуть многоходовочку – выкупить контракт игрока у "Америка Минейро", чтобы потом с выгодой продать его в УПЛ.

Такая схема не является простой для ровенского клуба, у которого традиционно нет лишних денег, но выгода может оправдать вложения.

Напомним, что в текущем сезоне бразилец забил четыре гола и оформил один ассист в 14 матчах за "Верес" во всех турнирах.

Действующий контракт футболиста принадлежит клубу "Америка Минейро". Соглашение Луана с бразильским клубом действует до 31 декабря 2025 года.