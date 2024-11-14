  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский вингер Вереса заинтересовал ряд клубов УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский вингер Вереса заинтересовал ряд клубов УПЛ

Премьер-лига

Верес придумал интересную многоходовочку

Бразильский вингер Вереса заинтересовал ряд клубов УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Вингер Луан Кампос, который играет за "Верес" на правах аренды, заинтересовал ряд неназванных клубов УПЛ.

Исходя из этого интереса, "Верес" рассчитывает провернуть многоходовочку – выкупить контракт игрока у "Америка Минейро", чтобы потом с выгодой продать его в УПЛ.

Такая схема не является простой для ровенского клуба, у которого традиционно нет лишних денег, но выгода может оправдать вложения.

Напомним, что в текущем сезоне бразилец забил четыре гола и оформил один ассист в 14 матчах за "Верес" во всех турнирах.

Действующий контракт футболиста принадлежит клубу "Америка Минейро". Соглашение Луана с бразильским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Бразильский клуб намерен продлить аренду хавбека Шахтера
yellow-arrow
Полесье подпишет правого защитника сборной Албании
yellow-arrow
Черноморец: 50 лет со дня наивысшего достижения в истории клуба
Верес (Ровно) Луан Кампос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
CVK1993 (Рівне)
14.11.2024 в 19:55
І що ви цим хочете сказати? Аби пи... А тролі вже набігли
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
14.11.2024 в 19:55
І що ви цим хочете сказати? Аби пи... А тролі вже набігли
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости