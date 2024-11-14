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Полесье подпишет правого защитника сборной Албании

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Об этом пишут албанские СМИ

Полесье подпишет правого защитника сборной Албании

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Житомирское "Полесье" подпишет 25-летнего правого защитника албанского "Партизани" Энди Хадроя, сообщает Panorama Sport.

Как пишет источник, трансфер официально будет проведен зимой. Сейчас между клубами есть устные договоренности и скоро начнутся официальные переговоры.

Также отмечается, что за этот трансфер "Полесье" заплатит 200-250 тысяч евро.

Хадрой сыграл 155 минут в двух матчах за сборную Албании, а также получил вызов на ноябрьские матчи Лиги наций против Чехии и Украины.

К "Партизани" он присоединился в январе 2022-го, а до этого играл за "Бюлис" и "Лячи".

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Источник:
Panorama Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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