Полесье подпишет правого защитника сборной Албании

Житомирское " Полесье " подпишет 25-летнего правого защитника албанского "Партизани" Энди Хадроя, сообщает Panorama Sport.

Как пишет источник, трансфер официально будет проведен зимой. Сейчас между клубами есть устные договоренности и скоро начнутся официальные переговоры.

Также отмечается, что за этот трансфер "Полесье" заплатит 200-250 тысяч евро.

Хадрой сыграл 155 минут в двух матчах за сборную Албании, а также получил вызов на ноябрьские матчи Лиги наций против Чехии и Украины.

К "Партизани" он присоединился в январе 2022-го, а до этого играл за "Бюлис" и "Лячи".