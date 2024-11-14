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Бразильский клуб намерен продлить аренду хавбека Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Несмотря на то, что Майкон травмирован, Коринтианс хочет продлить аренду игрока

Бразильский клуб намерен продлить аренду хавбека Шахтера

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Коринтианс" планирует еще на один сезон продолжить аренду 27-летнего бразильского хавбека "Шахтера" Майкона.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы, однако "Коринтианс" планирует и далее сотрудничать с игроком. Для этого нужно продлить аренду футболиста, которая заканчивается в январе 2025 года.

Сам Бразилец также неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность он не хочет возвращаться в Украину.

Контракт Майкона с донецким "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.

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