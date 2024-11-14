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Бразильский клуб намерен продлить аренду хавбека Шахтера
Несмотря на то, что Майкон травмирован, Коринтианс хочет продлить аренду игрока
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
"Коринтианс" планирует еще на один сезон продолжить аренду 27-летнего бразильского хавбека "
Сейчас футболист восстанавливается после травмы, однако "Коринтианс" планирует и далее сотрудничать с игроком. Для этого нужно продлить аренду футболиста, которая заканчивается в январе 2025 года.
Сам Бразилец также неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность он не хочет возвращаться в Украину.
Контракт Майкона с донецким "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.
Uma das pendências no elenco corinthiano para a temporada de 2025 é a situação do volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com contrato válido apenas até dezembro.— Time do Povo (@povotime1910) November 14, 2024
O jogador está em recuperação de uma lesão sofrida em abril deste ano, durante a partida… pic.twitter.com/UqlLrcRZvg
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