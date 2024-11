Бразильский клуб намерен продлить аренду хавбека Шахтера

"Коринтианс" планирует еще на один сезон продолжить аренду 27-летнего бразильского хавбека " Шахтера " Майкона.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы, однако "Коринтианс" планирует и далее сотрудничать с игроком. Для этого нужно продлить аренду футболиста, которая заканчивается в январе 2025 года.

Сам Бразилец также неоднократно заявлял, что из-за опасений за свою безопасность он не хочет возвращаться в Украину.

Контракт Майкона с донецким "Шахтером" рассчитан до 2026 года. Также известно, что игрок полностью восстановится после травмы только в феврале 2025 года.

Uma das pendências no elenco corinthiano para a temporada de 2025 é a situação do volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com contrato válido apenas até dezembro.



