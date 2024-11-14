Черноморец: 50 лет со дня наивысшего достижения в истории клуба

Ровно 50 лет назад в футбольной Одессе был настоящий праздник – "Черноморец" впервые (и в последний раз) в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. Холодным осенним вечером 14 ноября 1974 года в приморском городе было особое оживление. Большой поток людской массы с громкими скандированиями прошел от Центрального стадиона ЧМП в парке Шевченко до центральных улиц, вызывая умиление у жителей Одессы, которые наблюдали за этим с балконов и окон квартир. В тот вечер болельщицкой радости не было предела. Многие из счастливых поклонников "Черноморца" отправились "обмывать" бронзу в кафе и ресторанах, работавших допоздна, другие отмечали этот успех компанией на улице или дома.

Что и говорить, достижение одесской команды было значительным – и не только для города, но и для всей Украины. Занять третье место в когорте шестнадцати команд одного из сильнейших на то время национальных чемпионатов Европы – действительно дорогого стоит.

Этот успех во многом стал возможным благодаря приходу в "Черноморец" летом 1973-го нового рулевого – Ахмеда Алескерова. В то время "моряки" третий год играли в первой лиге, однако каждый раз для возвращения в класс сильнейших им чего-то не хватало и в итоге они финишировали третьими. Приход 37-летнего Алескерова, который несмотря на возраст, к тому времени уже имел звание заслуженного тренера двух союзных республик – родного Азербайджана и Таджикистана, стал определяющим моментом в судьбе команды. Благодаря харизме и авторитету молодого тренера "Черноморцу" удалось сплотиться и значительно улучшить игру, что позволило совершить спурт из середины турнирной таблицы нпа первую строчку. В начале своей работы в Одессе, заручившись поддержкой влиятельных людей из Одесского облисполкома, облпрофсоюза и Черноморского морского пароходства, Ахмед Алескеров сумел найти необходимые рычаги влияния на подопечных в осуществлении поставленной цели – побороться за высокое место. Тяжелую турнирную дистанцию ​​"Черноморец" преодолевал непросто: если в начале лета он находился на десятой позиции среди 16 участников, то через два месяца, в начале второго круга, сумел вклиниться в тройку призеров, которую до самого финиша не покидал. Право получить бронзовые награды "моряки" завоевали еще за тур до завершения чемпионата, когда принимали в Одессе московское "Динамо". "Черноморцу" в этом матче важно было не проиграть, ведь на пятки наступало московское "Торпедо", расположившееся на четвертой строчке. Игра, которая проходила в тяжелых погодных условиях – в очень густом тумане, завершилась "сухой" ничьей. Она вызвала бурные эмоции после финального свистка – как на поле и на тренерской скамье, так и на трибунах. На одной из них кто-то из болельщиков сделал факел из газеты – и через несколько минут весь стадион уже светился в таких же огнях. А дальше и состоялось уже упомянутое шествие в центр города. Поклонники "Черноморца" той счастливой послематчевой ночью вспоминали события бронзового сезона и его героев. Никто тогда и предположить не мог, что этот успех ни превзойти, ни повторить одесской команде не удастся. Хотя по итогам сезонов 1984 и 1991 годов "Черноморец" с Виктором Прокопенко был близок к этому. Однако до бронзы не хватило самой малости.

Высшее достижение "моряков" советских времен обеспечили футболисты Александр Дегтярев, Алексей Нефедов, Владимир Нечаев, Вячеслав Лещук, Виктор Зубков, Владимир Григорьев, Евгений Логвиненко, Владимир Макаров, Григорий Сапожников, Владимир Устимчик, Виталий Фейдман, Виктор Прокопенко, Анатолий Дорошенко, Владимир Дзюба, Виктор Томашевский, Владимир Родионов, Игорь Иваненко, Николай Куличенков, Владимир Бутенко, Леонид Барановский, Сергей Павленко и Сергей Давыдов.

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