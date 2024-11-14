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Тренер Полесья выдвинул претензии Днепру-1
Кишан Шиль Гаутам раньше работал в днепровском клубе
polissyafc.com
Главный тренер "Полесья-2" Кишан Шиль Гаутам, который до Житомира работал в "Днепре-1", признался, что днепровский клуб должен ему зарплату за четыре месяца.
"Днепр-1" не рассчитался за четыре последних месяца. Знаю, что части работников долги выплатили. Я по этому поводу ни с кем из клуба не говорил, но слышал не очень оптимистичные слухи по этой теме, посмотрим.
Во всяком случае, очень ценю ту возможность, которую клуб мне предоставил, потому что это был первый опыт на таком уровне", – сказал Шиль.
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