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Коноплянка: Все получалось, когда был Каштру. Я играл в Лиге чемпионов, забивал
Но потом пошли травмы
Фото: ФК Шахтер
Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему у него не получилось заиграть в "Шахтере".
"У меня были такие травмы, что я со сборной закончил. Надорвал мышцу, которую лечил 3-4 месяца, не успевал до Евро. Каждый день имел по 3 тренировки с персональным тренером. Столько работы проделал, но не успел.
Все получалось, когда был Каштру. Мы выиграли чемпионат, я играл в Лиге чемпионов, забивал. Все было супер, пока не получил травмы. После них мы немного потерялись как команда, а потом еще и у Каштру закончился контракт", - сказал Коноплянка.
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