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Коноплянка: Все получалось, когда был Каштру. Я играл в Лиге чемпионов, забивал

Премьер-лига
Обновлено

Но потом пошли травмы

Коноплянка: Все получалось, когда был Каштру. Я играл в Лиге чемпионов, забивал

Фото: ФК Шахтер

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Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему у него не получилось заиграть в "Шахтере".

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"У меня были такие травмы, что я со сборной закончил. Надорвал мышцу, которую лечил 3-4 месяца, не успевал до Евро. Каждый день имел по 3 тренировки с персональным тренером. Столько работы проделал, но не успел.

Все получалось, когда был Каштру. Мы выиграли чемпионат, я играл в Лиге чемпионов, забивал. Все было супер, пока не получил травмы. После них мы немного потерялись как команда, а потом еще и у Каштру закончился контракт", - сказал Коноплянка.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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