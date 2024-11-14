Коноплянка: Все получалось, когда был Каштру. Я играл в Лиге чемпионов, забивал

Экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему у него не получилось заиграть в "Шахтере".

"У меня были такие травмы, что я со сборной закончил. Надорвал мышцу, которую лечил 3-4 месяца, не успевал до Евро. Каждый день имел по 3 тренировки с персональным тренером. Столько работы проделал, но не успел.

Все получалось, когда был Каштру. Мы выиграли чемпионат, я играл в Лиге чемпионов, забивал. Все было супер, пока не получил травмы. После них мы немного потерялись как команда, а потом еще и у Каштру закончился контракт", - сказал Коноплянка.