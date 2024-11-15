Премьер-лига
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Шахтер проведет товарищеский матч с командой Первой лиги
Игра пройдет 19 ноября
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Тернопольская "Нива" договорилась о проведении товарищеского матча с донецким "Шахтером", сообщает пресс-служба перволигового клуба.
Контрольный поединок состоится во вторник, 19 ноября на стадионе "Им. Богдана Маркевича" в Винниках. Начало встречи - в 14:00.
Напомним, "Нива" Тернополь с 13 баллами занимает 5-е место в таблице Первой лиги Группы А. "Шахтер" идет на 3-й строчке в УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов.
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Источник:Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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