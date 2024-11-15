  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубль форварда Кривбасса принес победу сборной Нигера в квалификации КАН-2025
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль форварда Кривбасса принес победу сборной Нигера в квалификации КАН-2025

Премьер-лига

Стал одним из героев матча

Дубль форварда Кривбасса принес победу сборной Нигера в квалификации КАН-2025

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Сборная Нигера разгромила Судан (4:0) в рамках 5-го тура квалификации Кубка африканских наций-2025.

Форвард "Кривбасса" Даниэль Соса приобщился к успеху своей сборной. Он открыл счет уже на 6-й минуте встречи, а перед уходом на перерыв сделал его 3:0, реализовав пенальти. На этом команда Сосы не остановилась, забив еще один мяч во втором тайме.

18-го ноября сборная Нигера сыграет на выезде против Ганы. Чтобы пройти дальше, нужно не только обыгрывать ганцев, но и рассчитывать на победу Анголы в Судане.

Кубок африканских наций-2025. Квалификация. Группа F. 5-й тур
Нигер - Судан 4:0
Голы: Соса, 6, 45+3 (пен), Умару, 29, Бадамасси, 51.

По теме
yellow-arrow
Клуб УПЛ начал строительство полноразмерного манежа
yellow-arrow
Педриньо рассказал, от чего зависит срок его пребывания в Шахтере
yellow-arrow
Срна - о предстоящем саммите G20: Надеемся, что мировые лидеры найдут способ принести мир в Украину
Кривбасс (Кривой Рог) Кубок африканских наций Нигер Даниэль Соса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости