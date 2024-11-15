Дубль форварда Кривбасса принес победу сборной Нигера в квалификации КАН-2025

Сборная Нигера разгромила Судан (4:0) в рамках 5-го тура квалификации Кубка африканских наций-2025.

Форвард "Кривбасса" Даниэль Соса приобщился к успеху своей сборной. Он открыл счет уже на 6-й минуте встречи, а перед уходом на перерыв сделал его 3:0, реализовав пенальти. На этом команда Сосы не остановилась, забив еще один мяч во втором тайме.

18-го ноября сборная Нигера сыграет на выезде против Ганы. Чтобы пройти дальше, нужно не только обыгрывать ганцев, но и рассчитывать на победу Анголы в Судане.

Кубок африканских наций-2025. Квалификация. Группа F. 5-й тур

Нигер - Судан 4:0

Голы: Соса, 6, 45+3 (пен), Умару, 29, Бадамасси, 51.