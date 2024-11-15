Клуб УПЛ начал строительство полноразмерного манежа

"Левый Берег" расширяет клубную инфраструктуру.

Среди новых объектов, строительство которых планируется на базе клуба, выделяется самый большой по площади - полноразмерный крытый манеж, сообщает пресс-служба "аистов".

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Сооружение со стандартными параметрами поля 105×68 метров, админзданием, местами для зрителей и раздевалками станет четвертым манежем в распоряжении ФК "Левый Берег" и первым - полноразмерным, который имеет считанные аналоги в Украине.

Сейчас уже состоялось поднятие и монтаж основной арки крыши манежа, высота которой составляет 25 метров. Все металлоконструкции для строительства изготавливаются и устанавливаются предприятием "Металло Гальва Украина", которое является основным инвестором киевского клуба.

Фото: ФК Лівий Берег