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Клуб УПЛ начал строительство полноразмерного манежа
Киевский клуб расширяет клубную инфраструктуру
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый Берег" расширяет клубную инфраструктуру.
Среди новых объектов, строительство которых планируется на базе клуба, выделяется самый большой по площади - полноразмерный крытый манеж, сообщает пресс-служба "аистов".
Сооружение со стандартными параметрами поля 105×68 метров, админзданием, местами для зрителей и раздевалками станет четвертым манежем в распоряжении ФК "Левый Берег" и первым - полноразмерным, который имеет считанные аналоги в Украине.
Сейчас уже состоялось поднятие и монтаж основной арки крыши манежа, высота которой составляет 25 метров. Все металлоконструкции для строительства изготавливаются и устанавливаются предприятием "Металло Гальва Украина", которое является основным инвестором киевского клуба.
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