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Педриньо рассказал, от чего зависит срок его пребывания в Шахтере

Премьер-лига

Есть первостепенный фактор

Педриньо рассказал, от чего зависит срок его пребывания в Шахтере

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Шахтера" Педриньо заявил, что его будущее в донецком клубе зависит от военной ситуации.

"У меня здесь пятилетний контракт. Когда я решил вернуться, моим желанием было, чтобы война закончилась как можно скорее. Я планирую остаться здесь как можно дольше, я уверен, что "Шахтер" – отличная команда, и они смогут заставить меня развиваться еще больше.

Все зависит от того, как сложится военная ситуация. Очень сложно быть вдали от своей семьи. Я надеюсь, что война скоро закончится, и они смогут быть со мной. Мое желание – остаться здесь надолго", - сказал бразилец в интервью Globo Esporte.

Контракт Педриньо с "Шахтером" рассчитан до лета 2029 года.

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Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Александр Бураков
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