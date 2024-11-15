Педриньо рассказал, от чего зависит срок его пребывания в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Педриньо заявил, что его будущее в донецком клубе зависит от военной ситуации.

"У меня здесь пятилетний контракт. Когда я решил вернуться, моим желанием было, чтобы война закончилась как можно скорее. Я планирую остаться здесь как можно дольше, я уверен, что "Шахтер" – отличная команда, и они смогут заставить меня развиваться еще больше.

Все зависит от того, как сложится военная ситуация. Очень сложно быть вдали от своей семьи. Я надеюсь, что война скоро закончится, и они смогут быть со мной. Мое желание – остаться здесь надолго", - сказал бразилец в интервью Globo Esporte.