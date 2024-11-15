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Экс-гендир Днепра рассказал, из-за какой суммы долгов прекратил существование клуб
Андрей Стеценко рассказал о долгах клуба
fc-dnipro.com.ua
Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко рассказал о сумме долгов, из-за невыплаты которых в свое время клуб прекратил функционирование клуб.
"Я уже давно не интересуюсь этим вопросом. В свое время, когда клуб прекращал свое футбольное существование, это было около 50 миллионов евро. После этого прошли сроки давности у многих исков, которые были предъявлены нам со стороны футболистов и тренеров, то есть они, скорее всего, аннулированы.
Сумма все равно наверняка остается весомой, а какая ее конкретная цифра я вам сейчас не скажу, для этого надо поднимать все документы, высчитывать. Я на данном этапе не вижу в этом смысла, потому что нет необходимости и никто подобного рода цифры не запрашивал", – сказал Стеценко.
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