Экс-гендир Днепра рассказал, из-за какой суммы долгов прекратил существование клуб

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко рассказал о сумме долгов, из-за невыплаты которых в свое время клуб прекратил функционирование клуб.

"Я уже давно не интересуюсь этим вопросом. В свое время, когда клуб прекращал свое футбольное существование, это было около 50 миллионов евро. После этого прошли сроки давности у многих исков, которые были предъявлены нам со стороны футболистов и тренеров, то есть они, скорее всего, аннулированы.

Сумма все равно наверняка остается весомой, а какая ее конкретная цифра я вам сейчас не скажу, для этого надо поднимать все документы, высчитывать. Я на данном этапе не вижу в этом смысла, потому что нет необходимости и никто подобного рода цифры не запрашивал", – сказал Стеценко.