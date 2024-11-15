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Шахтер сыграет в четверг. Динамо примет Александрию. Утверждены даты и время начала матчей 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Расписание матчей 16-го тура УПЛ

Шахтер сыграет в четверг. Динамо примет Александрию. Утверждены даты и время начала матчей 16-го тура УПЛ

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го тура чемпионата Украины-2024/25.

16-й тур

5 декабря (четверг)

  • "Шахтер" - "Ворскла" 18:00

7 декабря (суббота)

  • "Левый Берег" - ЛНЗ 13:00
  • "Черноморец" - "Кривбасс" 15:30
  • "Карпаты" - "Верес" 18:00

8 декабря (воскресенье)

  • "Ингулец" - "Заря" 13:00
  • "Колос" - "Оболонь" 15:30
  • "Динамо" - "Александрия" 18:00

9 декабря (понедельник)

  • "Полесье" - "Рух" 18:00
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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