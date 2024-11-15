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Шахтер сыграет в четверг. Динамо примет Александрию. Утверждены даты и время начала матчей 16-го тура УПЛ
Расписание матчей 16-го тура УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го тура
16-й тур
5 декабря (четверг)
- "Шахтер" - "Ворскла" 18:00
7 декабря (суббота)
- "Левый Берег" - ЛНЗ 13:00
- "Черноморец" - "Кривбасс" 15:30
- "Карпаты" - "Верес" 18:00
8 декабря (воскресенье)
- "Ингулец" - "Заря" 13:00
- "Колос" - "Оболонь" 15:30
- "Динамо" - "Александрия" 18:00
9 декабря (понедельник)
- "Полесье" - "Рух" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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