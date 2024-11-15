Экс-гендир Днепра: Любая украинская команда, которая не будет заниматься судейством, обречена на провал

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко рассказал, чего, по его мнению, команде в свое время не хватило для завоевания чемпионского титула.

"Чего не хватало для чемпионства? Решения судейских вопросов. Как только "Днепр" поднимал голову – бабах. "Металлист" при Маркевиче… Как нас судили с "Металлистом"? Хорошо? Вот вам ответ на вопрос.

Всего остального у нас хватало – и футболисты хорошие были, и финансирование было на должном уровне. У нас в лучшие годы бюджет если уступал "Шахтеру", то ненамного, а "Динамо" и вовсе превышал.