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Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Суркис будет готов отпустить Шапаренко в Трабзонспор
Все дело в том, что летом 2025 у Николая заканчивается контракт
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Турецкие СМИ продолжают сватать полузащитника "
Так, издание Ses Ver Trabzon подтверждает информацию о том, что наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш будет лично просматривать Шапаренко в матче Лиги наций Грузия - Украина, который состоится в субботу, 16 ноября.
Также издание отмечает, что "Динамо" летом будет открыто к трансферу Шапаренко за 10 миллионов евро, так как у Николая летом 2025 года закончится контракт, и поэтому киевляне захотят выручить хоть какие-то деньги за игрока.
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В нынешнем сезоне Шапаренко провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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