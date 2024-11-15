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Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Суркис будет готов отпустить Шапаренко в Трабзонспор

Премьер-лига
Обновлено

Все дело в том, что летом 2025 у Николая заканчивается контракт

Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Суркис будет готов отпустить Шапаренко в Трабзонспор

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Турецкие СМИ продолжают сватать полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Шапаренко в местный "Трабзонспор".

Так, издание Ses Ver Trabzon подтверждает информацию о том, что наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш будет лично просматривать Шапаренко в матче Лиги наций Грузия - Украина, который состоится в субботу, 16 ноября.

Также издание отмечает, что "Динамо" летом будет открыто к трансферу Шапаренко за 10 миллионов евро, так как у Николая летом 2025 года закончится контракт, и поэтому киевляне захотят выручить хоть какие-то деньги за игрока.

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В нынешнем сезоне Шапаренко провел 19 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 9 ассистов. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.11.2024 в 23:25
Не пишіть дурниць, і провокативних "фактів", висмоктаних з хворої уяви, щоб підло принизити Динамо. Який там ще Трабзонспор?!
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.11.2024 в 23:25
Не пишіть дурниць, і провокативних "фактів", висмоктаних з хворої уяви, щоб підло принизити Динамо. Який там ще Трабзонспор?!
Ответить
0
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