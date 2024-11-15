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Динамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже

Премьер-лига
Обновлено

Такие вот многоходовочки от киевского клуба

Динамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" зимой вернет из аренды в "Заре" полузащитника Александра Яцыка.

По данным источника, в Киеве видят прогресс игрока и считают, что он сможет равноценно заменить Владимира Бражко, который активно готовится к летнему трансферу.

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Интересно, что именно на Яцыка, а не Бражка, в свое время возлагал большие надежды на Мирча Луческу, и именно он готовился стать заменой Сидорчуку три года назад.

Напомним, что в текущем сезоне Яцык провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владимир Бражко Александр Яцык
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Источник:
Динамо Киев Inside
Опубликовал: Михаил Черныш
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