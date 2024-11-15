Динамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже

" Динамо " зимой вернет из аренды в "Заре" полузащитника Александра Яцыка.

По данным источника, в Киеве видят прогресс игрока и считают, что он сможет равноценно заменить Владимира Бражко, который активно готовится к летнему трансферу.

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Интересно, что именно на Яцыка, а не Бражка, в свое время возлагал большие надежды на Мирча Луческу, и именно он готовился стать заменой Сидорчуку три года назад.

Напомним, что в текущем сезоне Яцык провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.