Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже
Такие вот многоходовочки от киевского клуба
Фото: ФК Динамо Київ
"
По данным источника, в Киеве видят прогресс игрока и считают, что он сможет равноценно заменить Владимира Бражко, который активно готовится к летнему трансферу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что именно на Яцыка, а не Бражка, в свое время возлагал большие надежды на Мирча Луческу, и именно он готовился стать заменой Сидорчуку три года назад.
Напомним, что в текущем сезоне Яцык провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Это не Довбик. Ребров назвал форварда, который из-за травмы пропустит игру с Грузией
- Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью