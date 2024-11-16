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Капитану Руха сделали повторную операцию на "крестах"

Премьер-лига

Марко Сапуга выбыл на очень долгий срок

Капитану Руха сделали повторную операцию на "крестах"

ruh

Новина українською

Полузащитнику "Руха" Mарку Сапуге в одной из клиник Сербии сделали операцию по реконструкции крестообразной связки колена.

Как известно, в январе 2024 года капитан "Руха" получил травму на зимнем этапе подготовки в Австрии. Тогда на восстановление ушло около девяти месяцев, но выяснилось, что первая операция, к сожалению, была неудачной и без повторной не обойтись.

По имеющейся информации, на этот раз ориентировочный срок возвращения 21-летнего Сапуги к занятиям футболом составит более девяти месяцев.

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Рух (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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