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Капитану Руха сделали повторную операцию на "крестах"
Марко Сапуга выбыл на очень долгий срок
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Полузащитнику "
Как известно, в январе 2024 года капитан "Руха" получил травму на зимнем этапе подготовки в Австрии. Тогда на восстановление ушло около девяти месяцев, но выяснилось, что первая операция, к сожалению, была неудачной и без повторной не обойтись.
По имеющейся информации, на этот раз ориентировочный срок возвращения 21-летнего Сапуги к занятиям футболом составит более девяти месяцев.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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