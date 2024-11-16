Капитану Руха сделали повторную операцию на "крестах"

Полузащитнику " Руха " Mарку Сапуге в одной из клиник Сербии сделали операцию по реконструкции крестообразной связки колена.

Как известно, в январе 2024 года капитан "Руха" получил травму на зимнем этапе подготовки в Австрии. Тогда на восстановление ушло около девяти месяцев, но выяснилось, что первая операция, к сожалению, была неудачной и без повторной не обойтись.

По имеющейся информации, на этот раз ориентировочный срок возвращения 21-летнего Сапуги к занятиям футболом составит более девяти месяцев.