Тренер вратарей Шахтера рассказал, почему он принял предложение Шахтера

Тренер вратарей "Шахтера" Раймонд ван дер Гоув рассказал, как присоединился к "горнякам".

"Все началось с того, что я получил телефонный звонок от Мистера (Марино Пушича) с предложением присоединиться к его команде.

Он искал тренера вратарей и рассматривал мою кандидатуру для этой работы. Я пообщался со своей женой. Да, это действительно было непростое решение по соображениям безопасности.

Впрочем, это возможность работать в большом клубе, а я считаю, что "Шахтер" - действительно большой клуб, поэтому хотел, безусловно, находиться на самом высоком уровне в большой команде.

Поэтому, несколько обдумав, взвесив все за и против, понял, что готов присоединиться к "Шахтеру" и реализовывать себя в той роли, что сейчас", – сказал Ван дер Гоув.