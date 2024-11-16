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Тренер вратарей Шахтера рассказал, почему он принял предложение Шахтера
Для него это было непростое решение
Фото: Шахтар
Тренер вратарей "Шахтера" Раймонд ван дер Гоув рассказал, как присоединился к "горнякам".
"Все началось с того, что я получил телефонный звонок от Мистера (Марино Пушича) с предложением присоединиться к его команде.
Он искал тренера вратарей и рассматривал мою кандидатуру для этой работы. Я пообщался со своей женой. Да, это действительно было непростое решение по соображениям безопасности.
Впрочем, это возможность работать в большом клубе, а я считаю, что "Шахтер" - действительно большой клуб, поэтому хотел, безусловно, находиться на самом высоком уровне в большой команде.
Поэтому, несколько обдумав, взвесив все за и против, понял, что готов присоединиться к "Шахтеру" и реализовывать себя в той роли, что сейчас", – сказал Ван дер Гоув.
Напомним, "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, у них в активе 26 баллов.
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