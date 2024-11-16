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Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко

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Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Турецкие СМИ продолжают писать о потенциальном переходе полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Шапаренко в местный "Трабзонспор".

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Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал последнюю информацию о возможном трансфере украинского полузащитника в Турцию за десять миллионов евро.

"Абсолютная ложь", – четко ответил Игорь Суркис редактору сайта Sport-express.

Добавим, что ранее сообщалось, что вроде бы в сегодняшней игре Лиги наций Грузия – Украина наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш будет лично пересматривать Шапаренко.

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Источник:
Sport-express.
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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