  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легенда Зари рассказал о работе в Германии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Зари рассказал о работе в Германии

Премьер-лига

В академии Байера

Легенда Зари рассказал о работе в Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Никита Каменюка, работающий в молодежной системе "Байера", рассказал о том, чем отличается УПЛ от чемпионата Германии, а также упомянул свою адаптацию в Германии.

"Здесь игроки более профессионально относятся к себе, чем мы. Мы все любим говорить, что являемся профессионалами, но это необходимо подтверждать не только на играх, но и на тренировках, всех мероприятиях. Здесь два часа работы - это два часа работы. Они не хотят терять ни секунды. Все проходит очень интенсивно. Футболисты сами готовятся к тренировкам. Занятие сразу начинается с нагрузки. Нет такого, чтобы разминка или еще что-то... Игрок должен быть готовым.

Здесь я также набираюсь опыта. Мне нравится работать с детьми. Это приносит больше положительных эмоций, чем отрицательных. Когда я еще размышлял над завершением игровой карьеры, то хотел получить опыт работы с детьми. К сожалению, в "Заре" не было академии на тот момент, а только команда U-19. Хотя, я был счастлив поработать и там. Таким образом, сейчас заполняю пробелы", – сказал Никита.

Напомним, Никита Каменюка присоединился к академии "Байера" в сентябре 2024 года, он работает помощником старшего тренера команд академии "Байера" U-14 и U-15.

По теме
yellow-arrow
Экс хавбек Шахтера и Полесья присоединится к Заре
yellow-arrow
Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
yellow-arrow
Тренер вратарей Шахтера рассказал, почему он принял предложение клуба
Никита Каменюка Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости