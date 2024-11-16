Легенда Зари рассказал о работе в Германии

Никита Каменюка, работающий в молодежной системе "Байера", рассказал о том, чем отличается УПЛ от чемпионата Германии, а также упомянул свою адаптацию в Германии.

"Здесь игроки более профессионально относятся к себе, чем мы. Мы все любим говорить, что являемся профессионалами, но это необходимо подтверждать не только на играх, но и на тренировках, всех мероприятиях. Здесь два часа работы - это два часа работы. Они не хотят терять ни секунды. Все проходит очень интенсивно. Футболисты сами готовятся к тренировкам. Занятие сразу начинается с нагрузки. Нет такого, чтобы разминка или еще что-то... Игрок должен быть готовым.

Здесь я также набираюсь опыта. Мне нравится работать с детьми. Это приносит больше положительных эмоций, чем отрицательных. Когда я еще размышлял над завершением игровой карьеры, то хотел получить опыт работы с детьми. К сожалению, в "Заре" не было академии на тот момент, а только команда U-19. Хотя, я был счастлив поработать и там. Таким образом, сейчас заполняю пробелы", – сказал Никита.