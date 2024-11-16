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Экс хавбек Шахтера и Полесья присоединится к Заре
Журналист сообщил, где продолжит карьеру Танковский
Фото: ФК Полісся
Вячеслав Танковский может перейти в "Зарю". Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По имеющейся информации, Вячеслав Танковский, который в сентябре покинул житомирское "Полесье", присоединится к "Заре".
Отмечается, что полузащитник уже выступал за "Зарю" в сезоне 2015/16 на правах аренды из донецкого "Шахтера".
Напомним, что Transfermarkt оценивает стоимость Танковского в 800 тысяч евро.
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Источник:burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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