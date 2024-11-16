  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс хавбек Шахтера и Полесья присоединится к Заре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс хавбек Шахтера и Полесья присоединится к Заре

Премьер-лига

Журналист сообщил, где продолжит карьеру Танковский

Экс хавбек Шахтера и Полесья присоединится к Заре

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вячеслав Танковский может перейти в "Зарю". Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По имеющейся информации, Вячеслав Танковский, который в сентябре покинул житомирское "Полесье", присоединится к "Заре".

Отмечается, что полузащитник уже выступал за "Зарю" в сезоне 2015/16 на правах аренды из донецкого "Шахтера".

Читайте такжеДинамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже

Напомним, что Transfermarkt оценивает стоимость Танковского в 800 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Легенда Зари рассказал о работе в Германии
yellow-arrow
Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
yellow-arrow
Тренер вратарей Шахтера рассказал, почему он принял предложение клуба
Заря (Луганск) Вячеслав Танковский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
burbuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости