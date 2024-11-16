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Хорошо ли вы помните грузинских легионеров, которые играли в чемпионате Украины? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Матчу между национальными сборными Грузии и Украины посвящается

Хорошо ли вы помните грузинских легионеров, которые играли в чемпионате Украины? Квиз от UA-Футбол

Фото - Валерий Мякотенко

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 ноября, в пятом туре Лиги наций 2024/25 сборная Украины на выезде будет противостоять Грузии.

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Мы предлагаем вам вспомнить грузинских футболистов, игравших в элитном дивизионе отечественного первенства. Будет данный игрок, а вам из трех выбранных вариантов клубов надо выбрать один, за который он выступал. В карьере футболистов может быть больше чем одна украинская команда.

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