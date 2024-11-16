Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните грузинских легионеров, которые играли в чемпионате Украины? Квиз от UA-Футбол
Матчу между национальными сборными Грузии и Украины посвящается
Фото - Валерий Мякотенко
Сегодня, 16 ноября, в пятом туре Лиги наций 2024/25 сборная Украины на выезде будет противостоять Грузии.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
Мы предлагаем вам вспомнить грузинских футболистов, игравших в элитном дивизионе отечественного первенства. Будет данный игрок, а вам из трех выбранных вариантов клубов надо выбрать один, за который он выступал. В карьере футболистов может быть больше чем одна украинская команда.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
- Суркис наконец-то прокомментировал потенциальный переход Шапаренко
- Реал определился, кого назначит новым тренером в случае увольнения Анчелотти
- Защитник Шахтера и сборной Украины подписал контракт с футбольным агентством
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн