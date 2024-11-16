Дибанго: Мне нужно время не только для физического восстановления, но и для психологического

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о самочувствии после повреждения и ответил на другие вопросы пресс-службы.

- Иван, во-первых, как твое самочувствие после восстановления?

- Могу сказать, что чувствую себя намного лучше. Однако трудно быстро восстанавливаться после двух месяцев без активных тренировок. Но я на правильном пути и иду к своей цели. Хочу поблагодарить за такую возможность наш медицинский штаб.

- У команды было четыре выходных. Команда успела перезагрузиться на заключительный этап чемпионата в этом году?

- Я знаю, что все ребята были дома, проводили время со своими семьями или друзьями. Это безусловно перезаряжает твой мозг, что необходимо на этом этапе, ведь впереди серьезные последние четыре матча в первой части сезона. Мы будем стараться победить во всех этих турах, которые остались, чтобы уйти в отпуск на как можно более высоком месте в таблице.

- В матче против "Колоса" ты был в запасе. Готов ли был выйти на поле в случае необходимости?

- Перед матчем тренер сказал мне, что я не буду играть, поэтому это не стало для меня неожиданностью. Надеюсь, что после паузы в чемпионате я выйду на поле. Я футболист, поэтому всегда хочу играть, играть лучше, однако сейчас, вероятно, еще не готов на сто процентов. Мне нужно время не только для физического восстановления, но и для психологического.

- Бизимана, Кузык и Соса отправились в свои сборные. Как поддерживаете ребят, что хочешь им пожелать?

- Во-первых, хочу поздравить Дениса Кузыка, ведь он ждал этого вызова в молодежную сборную Украины. Я желаю ему хороших игр и наслаждения от них. Что касается Сосы и Бизи - они тоже настоящие профессионалы. Желаю им только побед со своими национальными командами.