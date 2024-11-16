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Ради спарринга Черноморец преодолел расстояние в полтысячи километров

Премьер-лига

Во время тайм-аута в чемпионате команды УПЛ не сидят сложа руки

Ради спарринга Черноморец преодолел расстояние в полтысячи километров

Фото - UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Используя паузу в чемпионате, вызванной участием сборной Украины в двух матчах Лиги наций, два клуба УПЛ встретились между собой в столице. В состоявшемся сегодня контрольном поединке киевская "Оболонь" померялась силами с одесским "Черноморцем". По договоренности двух сторон этот спарринг проводился в четыре тайма по 35 минут каждый. Тренеры обеих команд Сергей Шищенко и Александр Бабич имели возможность использовать в игре максимальное количество имеющихся в их распоряжении футболистов.

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Как оказалось, одесская команда не зря преодолела расстояние до Киева в 500 километров. Именно она одержала победу в спарринге с "пивоварами" – 5:1.

В первом из четырех таймов счет открыл "Черноморец", в составе которого отличился Богдан Белошевский на 17-й минуте. Во втором "моряки" отгрузили в ворота хозяев поля три мяча благодаря результативным ударам Виталия Ермакова на 51-й минуте, Дениса Янакова на 61-й и гамбийца Мозеса Жаржу на 69-й.

Третий тайм позволил "Оболони" "размочить" счет, когда на 90-й минуте Сергей Суханов направил мяч в сетку ворот одесситов. Однако последнее слово все же было за гостями, которые в четвертом тайме отличились в пятый раз. Меткий удар по цели нанес Михаил Хромей на 138-й минуте.

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